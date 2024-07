IGH vai substituir a Associação João Paulo II, alvo de investigações no TCMGO

Empresa substitui Associação João Paulo II. Contrato tem duração de 12 meses e prefeitura pagará mensalmente R$ 3,4 milhões

Pedro Hara - 17 de julho de 2024

Fachada do Hospital Alfredo Abrahão, em Anápolis (Foto: Reprodução/Prefeitura de Anápolis)

Rápidas apurou que o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) deve assumir a administração do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis, até o final do mês de julho.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que a convocação para assinatura do termo de contrato com o IGH será nesta quinta-feira (18).

Após o chamamento, a Organização Social (OS) terá 10 dias para assinar o documento.

O contrato terá a duração de 12 meses, podendo a Prefeitura prorrogar pelo mesmo período, caso a OS cumpra os termos e condições previstos no acordo.

Conforme publicado na edição da terça-feira (16) do Diário Oficial do Município (DOM), a OS receberá mensalmente R$ 3,4 milhões para gerenciar a unidade de saúde.

Antes do IGH, o Alfredo Abrahão era administrado pela Associação João Paulo II.

No entanto, problemas para execução do que estava previsto no acordo, como realização de cirurgias, além de irregularidades contratuais apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO), marcaram a passagem da antiga OS pela unidade de saúde.