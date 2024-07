População japonesa serviu como mola propulsora e foi peça-chave para desenvolvimento econômico de Anápolis

Laços da comunidade oriental com povo anapolino persistem há quase 100 anos

Davi Galvão - 17 de julho de 2024

Anápolis ainda preserva a tradição japonesa no artesanato de peças de cerâmica, com as peças de Masayuki Honjo. (Foto: Arquivo Pessoal/ Jairo Leite)

Prestes a celebrar o 117º aniversário, Anápolis adquiriu, ao longo de mais de 100 anos, diversas histórias e vem sendo palco de eventos que marcaram a trajetória do município. Apesar disso, pouco é falado sobre como imigrantes japoneses estiveram presentes, quase desde a fundação da cidade, e foram relevantes para o desenvolvimento da região.

Ao Portal 6, o historiador e responsável pela gestão do acervo histórico do Instituto Jan Magalinski, Jairo Leite, explica como a população cresceu e se destacou no município.

Conforme relatado, no dia 18 de junho de 1908, após 52 dias de viagem, desembarcaram no porto de Santos, em São Paulo (SP), 165 famílias de colonos japoneses. Eles faziam parte dos 781 imigrantes que vieram para o Brasil, após um acordo entre os dois países.

“O Brasil necessitava de mão-de-obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no Norte do Paraná, e o Japão precisava aliviar a tensão social no país, causada por seu alto índice demográfico”, explicou.

Os estrangeiros se mudaram para Anápolis apenas 21 anos depois, em 1929, quando as exportações de café foram suspensas, em decorrência da queda da bolsa de Nova York, nos Estados Unidos (EUA). Assim, ocorreram diversas migrações internas, com os japoneses e outros imigrantes, que buscavam melhores oportunidades no município – considerado um grande produtor agrícola na época.

Dessa forma, diversas famílias e sobrenomes do país estrangeiro chegaram na cidade, como os Aratake, Yoshida, Matsuoka, Namba, Massuda, Kuramoto, Fukushima e outras.

Em decorrência do elevado crescimento da população japonesa na cidade, em 11 de fevereiro de 1963, foi fundada a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Anápolis (ANBA), que até os dias atuais se esforça para preservar a cultura e as origens do povo.

Em tempo

Em 18 de junho deste ano, foi realizada a exposição “95 anos da Imigração Japonesa em Anápolis, Rumo ao Centenário” em uma parceria da ANBA e da Prefeitura.

Na ocasião, Jairo ainda revelou os planos de criar um acervo, que será transformado em um museu, nos próximos cinco anos, em homenagem à trajetória da população no município.