Ex-comandantes e alunos apontam “segredos” do CEPMG Cesar Toledo para se dar bem no Enem

Primeiro colégio militar do país, unidade sempre se destacou pela liderança nos rankings locais e nacionais

Paulo Roberto Belém - 13 de julho de 2025

Faixada do Colégio militar Dr. Cezar Toledo, em Anápolis, Goiás (Foto: Reprodução/ Google)

Primeiro lugar no ranking das unidades públicas de ensino do estado quanto às notas no Enem de 2024, o Colégio da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Dr. Cesar Toledo tem sido, por anos, uma referência no que diz respeito aos bons resultados em índices educacionais, não só localmente como nacionalmente também.

A unidade foi criada a partir do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Goiás (UEG), ainda em 2005 e, desde então, vem colecionando recordes e conquistas – incluindo a marca de melhor colégio estadual de todo o Brasil, com base no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Pensando nisso, o Portal 6 entrou em contato com pessoas que já passaram, ou ainda estão na unidade,- a fim de saber os possíveis “segredos” para este sucesso.

Diretores de “antes e depois”

O tenente-coronel Paulo Roberto Oliveira teve a missão de dirigir a unidade enquanto ainda era recém-criada em Anápolis.

“Tinha pouca estrutura, então o investimento e a prioridade era no ensino”, relembrou.

Ele disse ter aplicado aulas extras, resumindo que a busca do conhecimento dos alunos era prioridade. “Eu acredito que eles continuam com o mesmo foco”, ressaltando que isso foi feito com poucos recursos na época.

Também ouvido pelo Portal 6, o atual comandante da instituição, Major Osvaldo Abraham Filho, atribui a conquista a uma equipe diferenciada e comprometida com o serviço.

“Estão ali todos os dias até mais tarde, muito além do horário que é regulamentado e também em finais de semana, em aulas de reforço, cursinhos”, afirmou.

“Tudo isso e mais um pouco são algumas das coisas que fazem diferença nessa unidade”, completou.

Passaram por lá

Outros dois personagens que conversaram com a reportagem foram ex-alunos do CEPMG Dr. Cesar Toledo.

Thales Moura concluiu o ensino médio por lá em 2012, posteriormente se formando em Direito e se tornando Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Ele define que o sucesso da instituição é resultado de uma união de esforços da comunidade escolar.

“De todo mundo que estuda nele, que dá aula nele, os pais, a equipe disciplinar, todo mundo quer que ele seja um sucesso”, Thales justifica, mencionando outros dois aspectos: “questão disciplinar e questão financeira”.

Caio Henrique é jornalista, também formado pela UFG, e fez parte da primeira “leva” de alunos a entrarem via sorteio, em 2010 – uma vez que o antigo sistema era por meio da realização de prova.

Tendo concluído o ensino médio em 2016, ele entende que o principal “combustível” para o sucesso passa, primeiramente, pela qualidade técnica do corpo docente e da coordenação pedagógica.

“Atuam nessa linha direta do processo de aprendizado dos alunos, que é muito árduo e complexo, ainda mais quando se pensa na importância que o Enem tem para cada estudante”, destaca.

O ex-aluno também destacou que o fato do colégio ter sido um pioneiro da logística dos colégios militares contribui para o destaque nas métricas.

“É o colégio mais antigo, mais consolidado e o que mais teve tempo de aplicar metodologias e encontrar o formato que funcione e entregue os resultados que eles procuram”, explicou.

“É claro que não se resume apenas a isso e muito crédito precisa ser dado para quem assume as responsabilidades diárias de um trabalho educacional, independente da função exercida, mas o tempo é – assim como em qualquer outra área da vida em que se busque evolução – muito importante”, concluiu.

