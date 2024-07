Motoristas são pegos de surpresa no meio do trânsito de Goiânia

Carro que passava pela Avenida Anhanguera, uma das mais movimentadas da capital, chamou a atenção

Thiago Alonso - 19 de julho de 2024

Cena chamou a atenção de motoristas. (Foto: Anna Julia Steckelberg/Portal 6)

Imagine sair dirigindo por aí e se deparar com uma loira sensual e com um biquíni um tanto quanto sugestivo, em plena luz do dia, bem no meio da cidade?

Essa cena um tanto quanto incomum foi relatada por motoristas que passavam pela Avenida Anhanguera, uma das mais tradicionais de Goiânia.

Apesar de um tanto quanto ousado, o registro não passou de uma brincadeira de um condutor ‘engraçadinho’. Isso porque, ele adicionou uma boneca para lá de sedutora nas proximidades do para-brisa do veículo dele, chamando a atenção de quem passava pelo trânsito.

O episódio foi visto na manhã desta sexta-feira (19), durante um momento de congestionamento na capital.

A personagem — que não parece se incomodar com a exposição — aparece presa a uma espécie de arame que a segura em uma altura acima do retrovisor, ficando visível para todos.

Não à toa, o brinquedo atraiu olhares dos mais curiosos e até dos desatentos ao trânsito da via.