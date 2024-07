Ativista goiano é eleito um dos 20 melhores influenciadores do Brasil

Ao Portal 6, jovem comemorou a seleção no Prêmio iBest 2024, um dos principais do país

Thiago Alonso - 20 de julho de 2024

Influenciador João Vitor de Paiva. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Símbolo da luta contra o preconceito com a Síndrome de Down, o ativista social João Vitor de Paiva, de 23 anos, foi eleito um dos 20 melhores influenciadores do país na categoria Diversidade e Inclusão, no Prêmio iBest 2024, considerado uma das maiores premiações da internet brasileira.

O jovem passou da primeira fase de votação e agora segue para a segunda, que deve selecionar os 10 maiores nomes do mundo digital no Brasil.

Junto a ele, nomes como Lorena Eltz, Andrea Schwarz, Marcos Lima e Fernando Fernandes também figuram entre os indicados.

Em entrevista ao Portal 6, João Vitor comemorou a seleção e disse que se sente muito feliz pelo reconhecimento.

“Fico muito feliz que o meu trabalho como porta-voz das pessoas com deficiência está sendo reconhecido. Quero continuar a luta contra o capacitismo e a favor da inclusão de verdade”, disse.

O influenciador comentou que a vitória representa a “capacidade de ocupar espaços”, muitas vezes esnobados pelas pessoas.

Apesar disso, ele relembrou que, mesmo sofrendo preconceito e desconfiança, nunca desistiu e enfrentou os estigmas, mostrando que é respeitado pelo trabalho em todo país.

“Este prêmio significa que devagar estamos mudando como somos vistos e ganhando espaços para mostrar que todos somos capazes”, afirmou.

As votações para o prêmio iBest 2024 seguem até o dia 13 de outubro. Depois, os três melhores colocados disputarão o pódio até o dia 08 de dezembro.