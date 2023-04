É inspiradora a história do jovem goiano com Síndrome de Down que faz sucesso no TikTok

O goiano João Vitor de Paiva, de 22 anos, que já virou sucesso no TikTok, também é um exemplo de superação e esforço. O pai dele , João Bosco Bittencourt, contou ao Portal 6 um pouco sobre a história do filho, desde a época de escola até a atual vida acadêmica.

O rapaz cursa o 5º período de Educação Física, na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), e é o único aluno da instituição com Síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21.

O pai revela que partiu do próprio jovem a iniciativa de realizar um curso superior. Ele conta que nunca foi imposto sobre João Vitor a responsabilidade de fazer faculdade, mas tanto ele quanto a mãe apoiaram a ideia.

“Eu e a minha esposa nunca falamos para ele que ele tinha que fazer faculdade nem nada, mas ele conversando com os colegas colocou na cabeça que queria. Então a gente foi atrás para poder ajudar em tudo o que fosse possível”, disse.

Ao saberem do interesse do filho, os pais procuraram o auxílio de uma psicopedagoga em São Paulo (SP) para que pudesse prepará-lo para os vestibulares e escrita da redação.

No mesmo período, realizaram um teste vocacional para melhor auxiliar a escolha de carreira de João Vitor. Com o resultado em mãos, o rapaz optou pela Educação Física.

O pai conta que, assim como na época de escola, o filho realiza todas as atividades propostas, tal qual os colegas. Embora apresente um ritmo diferente de aprendizado, com o apoio incondicional da família e de profissionais especializados, desenvolve-se bem no curso.

“Ele tem uma certa dificuldade, mas a PUC oferece todo o apoio, a gente também ajuda no que pode, e ele tem uma vida acadêmica que nem a dos colegas. Faz prova, estuda, tudo certinho”, comenta.

De acordo com João Bosco, o rapaz é extremamente independente, tem o hábito de praticar esportes e está há um ano e três meses em um relacionamento amoroso.

Depois de se formar, o sonho de João Vitor é abrir uma academia voltada para idosos e ao público infantil.

O pai ainda falou um pouco sobre a fama do filho nas redes sociais. O que começou como um simples vídeo mostrando a rotina acadêmica, viralizou rapidamente na internet.

“Desde então, são várias as mães de crianças que têm a síndrome e nos procuram para saber mais sobre a história do João e também pedir conselhos”, conta.