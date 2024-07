Mistério solucionado! Saiba de uma vez a diferença entre bolacha e biscoito

Afinal, existe um certo e outro errado? Ou qual nome define o alimento certo?

Pedro Ribeiro - 20 de julho de 2024

(Foto:Reprodução/ Youtube/ Receitas de Vó)

Essa dúvida entre bolacha e biscoito sempre esteve presente no dia a dia dos brasileiros.

Alguns são defensores do termo bolacha, enquanto outros ficam do lado do biscoito.

Pensando nisso, nós aqui do Portal6 vamos esclarecer de uma vez por todas esse embate e solucionar esse mistério de uma vez por todas! Confira!

Por mais que muitos digam que não, bolacha e biscoito são sim palavras sinônimas.

Porém, existe sim maneiras de diferenciá-las.

Originalmente, a diferença básica entre os dois está no preparo.

Isso porque, o biscoito é um alimento assado duas vezes, enquanto a bolacha é uma massa assada apenas uma vez.

E você pode até estar se perguntando: de onde vem esses nomes?

Pois bem, “biscoito” vem do francês “biscuit”, que significa justamente “duas vezes cozido”.

Antigamente, eles eram preparados dessa forma para durar mais.

Já “bolacha” tem origem no latim “bulla”, que quer dizer “bolha”, fazendo referência à forma que o alimento fica quando assado.

Mas por que existe essa briga no Brasil entre bolacha e biscoito?

Essa ‘treta’ nada mais é do que um mero regionalismo. Isso mesmo.

Quando falamos desses produtos, de maneira geral, é pra se referir a um mesmo alimento.

Acontece que os estados de São Paulo, Goiás, Tocantins e Santa Catarina preferem o nome bolacha.

Por outro lado, o Rio de Janeiro e parte do Nordeste já é mais biscoito.

Enquanto isso, em Minas Gerais, é normal ouvir os dois nomes.

Qual veio primeiro?

De acordo com estudiosos, o termo biscoito veio antes que bolacha.

Até mesmo na língua portuguesa essa palavra chegou 200 anos antes do que o significado para bolacha.

Foi a partir do século 18, que o produto passou a ser diferenciado por biscoito ou bolacha, seguido do nome dos ingredientes utilizados na fabricação.

Por exemplo: Biscoito de polvilho, bolacha de coco, biscoito de milho e por ai vai.

Mas e você, sabia dessas diferenças? E na sua região qual nome é mais comum?

