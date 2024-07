Silvio Santos recebe alta do hospital em São Paulo após internação com H1N1

O SBT chegou a negar que o apresentador estava internado em São Paulo

Folhapress - 20 de julho de 2024

(Foto: Reprodução)

Silvio Santos, 93, recebeu alta e deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado (20). O apresentador recebeu o diagnóstico de H1N1 e estava internado desde terça-feira (16). O SBT confirmou a informação.

Na sexta-feira (19), a equipe médica que tratava Silvio decidiu mantê-lo no hospital por mais alguns dias, mas a decisão foi revertida após a melhora do quadro.

O SBT chegou a negar que o apresentador estava internado em São Paulo, mas voltou atrás e confirmou a internação ao vivo no programa “Chega Mais” e em nota enviada à imprensa na quinta-feira.

Silvio Santos está afastado das telas desde 2022. Seu programa agora é comandado pela filha, Patrícia Abravanel, com sucesso nas noites de domingo.

Pessoas próximas ao apresentador, como o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, do programa “A Praça É Nossa”, dizem não acreditar que ele voltará a aparecer em frente às câmeras.