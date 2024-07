Veja opções de lugares para aproveitar o final das férias em Anápolis gastando pouco

Seja para quem busca um contato maior com a natureza, ou mesmo atividades para se divertir, há espaços para todos os gostos

Davi Galvão - 20 de julho de 2024

Parque das Águas. (Foto: Divulgação/Secom)

Apesar de o mês de julho já ter passado da metade, ainda há bastante tempo para as famílias anapolinas aproveitarem o que a cidade oferece nos espaços de lazer e descontração, além de, é claro, não gastarem muito.

Dentre opções para quem busca um contato maior com a natureza, ou mesmo atividades para se divertir, o que não faltam são opções para todos os gostos.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com alguns desses locais, nos quais é possível aproveitar e ainda assim, gastar pouco ou nada.

1. Jardim Botânico

A começar, um espaço que conta é o recém-inaugurado Jardim Botânico da cidade. Bastante integrado à natureza, o local conta com estufas dedicadas a mudas nativas do Cerrado, com diversas flores e plantas frutíferas e um memorial dedicado ao antigo Clube Ipiranga.

O local ainda conta com quadros e murais explicativos sobre curiosidades da cidade, estando aberto para visitação das 08h às 18h e não cobra taxa de entrada.

2. Boliche

Outra opção ideal para se divertir é a pista de boliche do Anashopping, que está em funcionamento todos os dias da semana, das 14h às 22h.

Para agendar um horário e discutir valores, basta entrar em contato com a administração, através do telefone (62) 3318-6101.

3. Parque das Águas

Repleto de áreas verdes, espaços para caminhada e piquenique, o parque das Águas também é uma excelente alternativa para os anapolinos. Diariamente, ainda é realizado o show das águas, com jatos e luzes que se misturam em um espetáculo visual incrível.

As fontes funcionam durante três momentos: pela manhã, das 9h15 às 9h30, e das 10h15 às 10h30; a tarde, das 16h15 às 16h30, e das 17h15 às 17h30 e também à noite, das 19h15, às 19h30, e das 20h15, às 20h30.

4. Planetário



Outra opção gratuita para a população é o Planetário Digital da cidade. O local é um espaço para divulgação e popularização da Astronomia e Ciências que conta com observatório astronômico, espaço de exposições, salas de atividades e uma cúpula com projeção full dome.



O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h e conta com mostras audiovisuais com livre entrada, no domo imersivo do local.

5. Parque JK

O Parque JK, ou simplesmente “praia”, para os anapolinos mais raízes, fica localizado na região Leste da cidade e é uma excelente alternativa para estar em maior contato com a natureza, especialmente nas férias.

No espaço, é possível fazer piqueniques, andar de bicicleta, de pedalinho no lago e até mesmo de skate, já que o ambiente possui uma ampla pista para o esporte.

6. Biblioteca Municipal Zeca Batista

Por fim, para os amantes de livros, a Biblioteca Municipal Zeca Batista, localizada na Praça Americano do Brasil, conta com um acervo de cerca de 70 mil títulos, entre livros literários e didáticos, jornais e revistas.

O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h às 17h e já se consolidou na história do município como um importante espaço para a preservação da cultura e conhecimento.