TJGO anuncia vagas pagando mais de R$ 7 mil mensal; veja os requisitos

Iniciativa tem como meta capacitar profissionais para atuarem no sistema digital do Judiciário

Davi Galvão - 21 de julho de 2024

Sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) anunciou neste sábado (20) o lançamento do Programa de Residência em Tecnologia da Informação (TI), que concederá bolsas mensais de R$ 7.310,80, além de oportunidades de crescimento e estudos em tecnologias.

A iniciativa visa capacitar profissionais para contribuir com a transformação digital do Judiciário goiano. Além da bolsa-auxílio, os selecionados também receberão auxílio-transporte no valor de R$ 189,20.

O programa é destinado a graduados e pós-graduandos em TI ou áreas correlatas e contará com até 5 anos de formação, durante os quais os aprovados terão a chance de trabalhar em projetos nas áreas de inteligência artificial, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas e segurança da informação.

As inscrições serão realizadas por meio de um processo seletivo, que será publicado em edital público que encontra-se em fase de elaboração.

“A concepção do projeto prioriza os aspectos pedagógicos, sem deixar de lado a relevância da atuação prática em prol do desenvolvimento tecnológico do Poder Judiciário”, afirmou Leandra Vilela, subdiretora-geral do TJGO e coordenadora do grupo de trabalho.

Com o recente decreto que oficializa a iniciativa, o TJGO está no processo de contratação da entidade responsável pelo gerenciamento do programa, com a expectativa de que as primeiras turmas iniciem as atividades em setembro.