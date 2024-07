Construída há quase 100 anos e repleta de curiosidades: conheça a casa mais antiga de Goiânia

Residência, que funcionava como ponto estratégico para festejos religiosos, preserva arquitetura clássica do inicio do século XX até os dias de hoje

Thiago Alonso - 22 de julho de 2024

Casa mais antiga de Goiânia foi construída em 1925. (Foto: TV Anhanguera/Globoplay)

Quase 100 anos marcam a história da casa mais antiga de Goiânia. Construída em 1925, o imóvel fica localizado no Setor Campinas, região Centro-Oeste da capital.

A residência, com traços da arquitetura do início do século XX, ainda preserva a mesma identidade dos proprietários originais: o alemão Karl Steger e a brasileira Barbara da Silva Moraes.

Karl Bartolomeo Steger (ou em um clássico germânico: Bartholomäus) havia se mudado para a — até então — cidade independente de Campininhas, em 1922, provavelmente convidado por padres bávaros redentoristas.

No entanto, o exímio sapateiro logo teria sido arrebatado pela paixão, se casando em 1925 e construindo uma residência para viver com a companheira.

A casa havia sido erguida entre a Rua Senador Morais Filho (antiga rua Anápolis) com Avenida Sergipe (antiga estrada para o Arraial do Barro Preto) e, por conta da localização estratégica, servia de passagem para fiéis que realizavam procissões para os festejos do Divino Pai Eterno, que acontecia em Barro Preto, onde é a atual cidade de Trindade.

No local, também funcionava um estabelecimento, que servia como uma das primeiras sapatarias do município e, não à toa, era um sucesso entre a população local.

O investimento logo teria gerado lucros para o empresário, que se tornou um dos pioneiros a possuir um carro por estas bandas, antes mesmo de Licardino Ney, então prefeito da época, e antes do famoso “carro dos padres”, pertencente à Igreja Matriz.