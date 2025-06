Moradora de Goiânia dá dica para quem vem comprar nas lojas da 44: “Pensei que muitos sabiam”

Vídeo viraliza ao mostrar orientação valiosa para quem quer aproveitar ao máximo um dos maiores polos de moda do Brasil

Isabella Valverde - 22 de junho de 2025

(Foto: Captura de Tela/TikTok)

Uma moradora de Goiânia viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma dica prática para quem costuma visitar a Região da 44, em Goiânia, para fazer compras no atacado.

“Geralmente, quem vem à 44 para fazer compras são as empreendedoras que compram no atacado para revender nas lojas de varejo. E, querendo ou não, gente, tempo de empreendedora é dinheiro. Então, se você perde tempo aqui, está perdendo dinheiro”, alerta a influenciadora no vídeo postado no TikTok.

Segundo ela, muitas pessoas ainda cometem o erro de visitar o polo de moda às segundas-feiras, quando a maioria das lojas está fechada. “80% das lojas não abrem na segunda-feira. Ou seja, se você vier nesse dia, não vai conseguir finalizar suas compras.”

Ela recomenda que as melhores datas para visitar a 44 são de terça a sábado, com destaque para terça, quarta e quinta-feira. “São os dias em que as lojas recebem reposições de mercadorias e novidades. Assim, você consegue pegar tudo completinho.”

A autora do vídeo finaliza dizendo que ficou surpresa ao perceber que muitas pessoas ainda não sabiam dessa informação simples, mas que pode evitar tempo perdido e prejuízos nas compras.

Nos comentários, muitos lojistas e compradores elogiaram a dica e confirmaram a importância de escolher bem os dias de visita para aproveitar ao máximo a viagem à capital goiana.

#goiania44 #modinha #modafeminina #boutique #fabricante #atacado44 ♬ som original – Vitoria Helen @vitoriahelen28 Vocês sabiam dessa dica? ❤️ Já recebi muitas mensagens de clientes vindo aqui na segunda-feira e encontrando tudo fechado!! A maioria das lojas da 44 em Goiânia funcionam de terça-feira à sábado 🚨 ✅ E se você que encontrar as novidades e reposições no dia certo com grade completa prefira vir terça, quarta ou quinta-feira que são os melhores dias para atacado! E se você tem outra dúvida sobre a 44 é só deixar aqui nos comentários 👇🏻 #atacado

