Goiás em luto pelo policial que perdeu a vida durante confronto com criminosos

Homem foi alvejado durante operação da CPE

Da Redação - 22 de julho de 2024

Policial chegou a ser socorrido, mas não resistiu. (Foto: Reprodução)

Um policial foi baleado durante uma operação no entorno do Distrito Federal (DF), na tarde desta segunda-feira (22). Os ferimentos atingiram o abdômen do homem, que não resistiu e morreu.

A vítima era integrante da CPE do Entorno e realizava uma operação em uma residência em Novo Gama.

Ao adentrar o local, porém, a equipe foi recebida a tiros – sendo que dois deles acabaram acertando o policial.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado às pressas pelos colegas ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Contudo, apesar dos esforços médicos, não foi possível reverter o estado grave de saúde.

Os demais militares da CPE conseguiram conter os criminosos e recolher a arma do crime.