Bebê morre atropelado por caminhonete Amarok na garagem de casa, em Anápolis

Da Redação - 22 de abril de 2025

Maria Cecillia tinha apenas 1 ano. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Maria Cecíllia Reis Souza, de apenas 1 ano, morreu nesta segunda-feira (21), no Hospital Estadual Governador Otávio Lage (Hugol).

A pequena, que morava com a mãe, de 17 anos, no Setor Industrial Aeroporto, bairro da região Leste de Anápolis, foi atingida por uma caminhonete Amarok quando um familiar fazia uma manobra com o veículo na garagem da residência.

O Portal 6 apurou que Maria Cecíllia foi socorrida sangrando pelo nariz e ouvidos para Santa Casa.

A transferência para o HUGOL ocorreu horas depois, mas a criança não resistiu.

O corpo deve passar por perícia no Instituo Médico Legal (IML) na capital.