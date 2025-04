Anápolis vai abrigar multinacional chinesa com investimento de R$ 100 milhões no Daia

Responsável por 42 % da produção chinesa de carregadores para veículos elétricos, a Teld figura entre as líderes mundiais do segmento

Davi Galvão - 22 de abril de 2025

Imagem aérea do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Foto: Divulgação)

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás (SIC), Joel Sant’Anna Braga Filho, viajou nesta segunda‑feira (21), a Qingdao, na China, para oficializar a instalação da multinacional Teld Eco Charger no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Durante a estadia, será assinado o protocolo de intenções a ser assinado prevê aporte de R$ 100 milhões para o polo industrial de Anápolis.

Responsável por 42 % da produção chinesa de carregadores para veículos elétricos, a Teld figura entre as líderes mundiais do segmento.

Além da fábrica em Anápolis, o plano contempla três eletropostos de carregamento rápido em Goiânia, capazes de completar a recarga em até 20 minutos — os primeiros dessa modalidade em Goiás.

“A chegada da Teld é resultado do trabalho do Governo de Goiás e das missões oficiais realizadas ao gigante asiático, com foco na atração de novas indústrias. A concretização da vinda de uma das maiores empresas do mundo nesse segmento mostra a força da economia goiana e posiciona o estado na vanguarda do desenvolvimento sustentável”, comemora Joel Sant’Anna.

As negociações começaram em novembro de 2024, durante missão liderada por Joel Sant’Anna e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Naquela visita, foram feitos estudos técnicos sobre carregadores elétricos em novos empreendimentos.

