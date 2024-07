Loteria Municipal de Anápolis também poderá atuar com apostas online

Parte do dinheiro arrecadado com a LOTAN será destinado ao ISSA

Pedro Hara - 25 de julho de 2024

Globo com bolas para sorteios. (Foto: Divulgação/Loterias Caixa)

A Prefeitura de Anápolis publicou, na edição desta quarta-feira (25) do Diário Oficial, as diretrizes para implantação da loteria municipal, batizada de LOTAN.

Além das tradicionais apostas com bilhete físico, também será possível jogar online. A responsabilidade pela fiscalização, regulamentação e penalização da empresa contratada para fornecer o serviço é a secretaria de Economia e Planejamento.

Será criado um comitê gestor para definir quais serão os modelos de exploração dos jogos. O colegiado será composto por um titular e suplente da secretaria de Economia, do gabinete do prefeito e da Procuradoria-Geral do Município.

A receita líquida obtida pela LOTAN será dividida da seguinte maneira: 80% para o financiamento do regime próprio do Instituto de Seguridade Social de Anápolis (ISSA) e 20% para ações e projetos sociais nas áreas de esportes, cultura e turismo.