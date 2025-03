Thiago de Sá Lima assume Secretaria de Obras em Anápolis e mais mudanças são esperadas no primeiro escalão da Prefeitura

Para abril, a expectativa é que a reforma administrativa avance, com alterações em outras pastas

Samuel Leão - 21 de março de 2025

Thiago de Sá foi empossado na Secretaria de Obras. (Foto: Divulgação)

O primeiro escalão do governo de Márcio Corrêa (PL) passa por uma rodada de mudanças. A mais recente é a nomeação de Thiago de Sá Lima como novo titular da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

O engenheiro já comandava a pasta de Habitação e Planejamento Urbano e devido ao desempenho acima da média agora passa a acumular ambas as funções.

A troca ocorre após Rone Evaldo Barbosa deixar a Secretaria de Obras para assumir a presidência da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), no lugar de Leonardo Marra, exonerado por meio de edição suplementar do Diário Oficial do Município (DOM) na quinta-feira (20). Marra pertence aos quadros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e havia sido nomeado no início da atual gestão.

Durante sua passagem pela Secretaria de Obras, Rone foi alvo de reclamações relacionadas à lentidão na execução de serviços urbanos, como troca de lâmpadas e manutenção em vias públicas.

Se aproximando dos 100 dias de governo, Márcio já promoveu três trocas estratégicas no secretariado: Jackeline Macedo deixou a Secretaria de Integração, substituída pela advogada Jordana de Faria Pena, Marra saiu da CMTT e Rone foi remanejado de pasta.

Rápidas apurou que a expectativa é que a movimentação continue até o balanço desse período, onde será apresentado também o novo organograma da Prefeitura de Anápolis.

Nos bastidores, também estão na berlinda nomes do núcleo político da gestão, como o chefe de gabinete Clodoaldo Dias (PRD) e o secretário de Indústria e Comércio, Kim Abrahão (PSD). Ambos recentemente posaram em fotos ao lado de vereadores oposicionistas, como Fred Caixeta (PRTB) e Luzimar Silva (PP), o que gerou desconforto interno — como já mostrado pela coluna.

Ainda nos próximos dias, é aguardada uma definição sobre o comando da Agência Reguladora Municipal (ARM), já que o mandato de Robson Torres se encerra na próxima segunda-feira (24). Márcio ainda não bateu o martelo sobre a recondução ou nomeação de um novo titular.

Para abril, a expectativa é que a reforma administrativa avance, com alterações em outras pastas e a possível recriação das secretarias de Cultura, Esporte e Segurança Pública.