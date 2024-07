Aumento de salário para prefeito, vereadores e secretários é promulgado em Anápolis

Relação com os novos valores foi publicada na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial do Município

Pedro Hara - 26 de julho de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão. (Foto: Ismael Vieira)

Foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, Domingos Paula (PDT), a lei que aumenta o valor do salário do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários de Anápolis a partir de janeiro de 2025.

A relação com os novos valores foi publicada na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial do Município (DOM).

O novo salário do chefe do Executivo municipal será de R$ 33 mil, enquanto o vice receberá R$ 24,7 mil. Atualmente os vencimentos são de R$ 29,8 e R$ 22,3 mil, respectivamente.

Na Câmara de Anápolis, o valor a ser pago a partir de 2025 é de R$ 19,8 mil. Hoje, o soldo está na casa de R$ 14,2 mil mensais.

O salário dos secretários sofreu um incremento de quase R$ 2 mil, saindo de R$ 17,9 mil para R$ 19,8 mil.