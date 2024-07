Motorista de aplicativo é surpreendido por dois homens em uma moto enquanto esperava passageiro, em Anápolis

Indivíduos estavam armados e fugiram após assalto ao condutor do veículo

Samuel Leão - 26 de julho de 2024

Região do Parque da Jaiara, próximo ao trevo. (Foto: Google)

Na madrugada desta sexta-feira (26), um motorista de aplicativo, de 36 anos, foi surpreendido por dois homens em uma moto, que o assaltaram na Vila Jaiara, em Anápolis.

Por volta das 03h, ele teria se deslocado até as proximidades do Parque da Jaiara, onde iria pegar uma cliente que havia solicitado a viagem. Ao chegar no local, a vítima resolveu desligar o carro até que a mulher chegasse.

Nesse momento, o condutor foi abordado pelos dois suspeitos, em uma moto de cor vermelha. Um deles, que estava armado, anunciou o assalto e exigiu o aparelho celular da vítima.

Quando o motorista o entregou, ele teve também o relógio de pulso e algumas notas, totalizando R$ 600, levados. Segundo a vítima, um dos homens estava de camiseta branca e o outro trajava uma de cor amarela, ambos vestindo calças.

Depois do ocorrido, a vítima buscou ajuda e acionou a Polícia Militar (PM), que colheu o depoimento e realizou diligências.

Apesar das buscas, não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos. O caso foi registrado como roubo consumado e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC),