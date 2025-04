Homem embriagado bate carro em muro de residência, foge e deixa dono do veículo no prejuízo

Proprietário do automóvel compareceu espontaneamente e informou aos policiais que havia emprestado o carro para um funcionário

Paulino Henjengo - 13 de abril de 2025

Motorista embriagado bate em murro de uma residência (Foto: reprodução)

Um homem, ainda não identificado, causou uma verdadeira confusão na tarde deste sábado (12) na Vila Jaiara, em Anápolis, após colidir com o muro de uma residência e fugir, deixando o verdadeiro dono do veículo no prejuízo.

O autor — que apresentava sinais de embriaguez — conduzia um Fiat Strada branco, que havia sido emprestado pelo patrão.

Ele teria perdido o controle da direção no momento da colisão e, após o impacto, saiu do local deixando para trás apenas a placa do veículo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegarem no endereço indicado, os agentes fizeram contato com a moradora da residência atingida, que confirmou os danos materiais causados pela batida.

Pouco tempo depois, o proprietário do automóvel compareceu espontaneamente e informou aos policiais que havia emprestado o carro a um funcionário. Ele relatou ainda que, ao tomar conhecimento do ocorrido, providenciou o reboque do veículo até uma oficina.

Na presença da equipe policial, o dono do carro se comprometeu a arcar com todos os prejuízos causados pelo condutor, que até o momento não foi localizado.

Como as partes chegaram a um acordo, o caso foi registrado e encerrado no local.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!