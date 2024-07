Trabalhador fica soterrado após construção desmoronar em Aparecida de Goiás

Vítima teve danos severos e foi levada às pressas até unidade de saúde

Davi Galvão - 26 de julho de 2024

Registro do acidente após a chegada do SAMU. (Foto: Reprodução)

Um trabalhador, que estava em cima de uma marquise prestando serviço, ficou soterrado após a estrutura desabar sobre ele, nesta sexta-feira (26), na Avenida Independência, no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por motivos ainda desconhecidos, a cobertura caiu no momento em que a vítima estava em cima dela.

Populares que estavam no local se uniram em volta do espaço para retirar parte dos escombros e acionaram as autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros compareceram e efetuaram o resgate da vítima, que apresentava traumatismo cranioencefálico e também na coluna.

Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) para atendimento médico.