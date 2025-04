Marcada pelo calorão, terça-feira em Goiás tem alerta para pancadas de chuvas

Tempestades podem variar entre 20 a 30 mm/h ou 40 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h

Davi Galvão - 21 de abril de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

Nesta terça-feira (22), os goianos devem se preparar para mais um dia de calor intenso combinado com pancadas de chuvas isoladas, que podem ocorrer em todas as regiões do estado.

De acordo com o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), há alerta para ocorrência de chuvas fortes e isoladas, com volumes que podem variar entre 20 a 30 mm/h ou 40 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h.

As regiões Oeste, Central, Sudoeste e Sul aparecem com os maiores acumulados previstos para o dia, com 15 mm cada. Em seguida, a Norte e Leste fecham com 10 mm.

Entre os municípios, Três Ranchos se destaca com o maior volume de chuva previsto, com 6 mm. Na sequência, Goiânia, Anápolis, Porangatu, Rio Verde, Luziânia, Ouvidor, Goianira, Mineiros, Ipameri, Morrinhos, Formosa, Ceres, Rubiataba, Araguapaz, São João da Paraúna, Firminópolis, Palminópolis e Cristianópolis devem registrar 5 mm.

Com volume de 4 mm estão Catalão, Jataí, Itumbiara, Davinópolis, Flores de Goiás, Iporá, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Doverlândia, Cocalzinho, Goiás e São Simão. Já Goianésia, Aruanã e Montes Claros têm previsão de 3 mm.

Quanto às temperaturas, o Norte e Oeste seguem com os maiores extremos, com máximas de 35 °C e mínimas de 22 °C. As regiões Central, Sul, Sudoeste e Leste apresentam máximas de 32 °C a 33 °C e mínimas entre 17 °C e 19 °C.

Em Goiânia, os termômetros devem variar entre 19 °C e 32 °C e, em Anápolis, entre 19 °C e 28 °C.