Um dos filmes mais aguardados do ano! “Deadpool & Wolverine” chega aos cinemas de Anápolis

Além dos heróis, animações encantadoras e muita adrenalina fazem parte da programação

Ruan Monyel - 26 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Marvel)

A expectativa chegou ao fim para os fãs do multiverso dos super-heróis! Um dos filmes mais aguardados do ano, “Deadpool & Wolverine”, finalmente chega às telonas de Anápolis, prometendo muita ação, adrenalina e, claro, cenas hilárias com o anti-herói e o mutante mais amados da Marvel.

Reunindo dois dos personagens mais icônicos dos quadrinhos, este crossover esperado traz Ryan Reynolds, como Deadpool, e marca a volta de Hugh Jackman no lendário papel do Wolverine.

Na trama, Wade Wilson desfruta de um momento de paz e tranquilidade. Porém, esses dias calmos chegam ao fim quando os caminhos dele se cruzam com o Wolverine e, juntos, os heróis formam uma inesperada aliança.

Agora, lado a lado, eles lutam para combater um excêntrico inimigo em comum, rendendo uma épica e improvável jornada cheia de ação e muitas piadas ácidas. Assista ao trailer:

Mas fique tranquilo, mesmo que sua praia não sejam os heróis, a programação conta com outras aventuras épicas. “Meu Malvado Favorito 4” e “Divertida Mente 2”, as animações mais amadas pelo público, seguem com sessões abertas e vêm encantando todas as idades.

Outros títulos, como “Um Lugar Silencioso: Dia Um” e “Twisters”, prometem muita adrenalina, suspense e cenas marcantes. Agora, é só escolher o seu filme favorito e garantir as entradas para uma sessão épica.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!