Humorista viraliza ao confirmar “má fama” que Goiás tem

De São Luiz dos Montes Bellos, Anna Moraiz usa o cotidiano da cidade para fazer seguidores rirem

Davi Galvão - 27 de julho de 2024

Influencer entrou na brincadeira ao comentar sobre o esterótipo roceiro de Goiás. (Foto: @annamoraiz)

Ser goiano e nunca ter ouvido ao menos uma piada de que o estado é “apenas roça”, é basicamente impossível, dado o esterótipo que Goiás tem em meio ao Brasil.

Foi justamente a partir desta premissa que a influencer Anna Moraiz (@annamoraiz) resolveu “defender” a terra onde mora e pôr fim a estas falácias. Isso se não tivesse, é claro, o objetivo de apenas fazer humor com a situação.

“Vou falar uma coisa, eu acho absurdo o pessoal falar que o meu Goiás é roça, não tem nada a ver com roça! […] Aqui é muito desenvolvido”, afirmou, em vídeo postado no Instagram, que já conta com mais de 560 mil visualizações.

Acontece que, ao virar a câmera, em vez de uma cidade desenvolvida e urbana, como poderia se imaginar pelo tom de voz dela, os internautas receberam uma paisagem extremamente interiorana, com lotes baldios, mato e até dois cavalos passando na rua.

O cenário é do município de São Luiz dos Montes Belos, onde a jovem vive.

Nos comentários, os internautas acharam graça da situação e até a sincronia com a qual os animais entraram em cena.

“Qual o cachê dos cavalos? Claramente foi combinado com eles”, brincou uma usuária.

“Exatamente, um absurdo falarem isso! (indo trabalhar e passando por um pasto com vacas)”, ironizou outro.