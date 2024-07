10 palavras que todo mundo que trabalha em uma multinacional deve saber o que significa

Você precisa dominar esses termos para poder alavancar a sua carreira e se desenvolver na sua profissão

Pedro Ribeiro - 28 de julho de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Se você trabalha em uma multinacional, sabe muito bem que algumas palavras e siglas são essenciais para garantir que você está alinhado com os colegas e as expectativas da empresa.

Por isso, é preciso estar sempre se atualizando para não deixar passar nada.

Pensando nisso, preparamos uma lista com termos que precisam estar na ponta da sua língua para você se desenvolver na sua empresa.

10 palavras que todo mundo que trabalha em uma multinacional deve saber o que significa

1. CEO – Chief Executive Officer (Diretor Executivo):

O CEO é a figura mais alta dentro da hierarquia de uma empresa. Ele é o responsável pelas decisões estratégicas e pela direção geral da organização.

2. NSFW – Not Safe for Work (Não Seguro para o Trabalho):

Essa sigla é um aviso! Indica que o conteúdo de uma mensagem, imagem, vídeo ou link pode ser inadequado para visualização no ambiente de trabalho ou em locais públicos.

3. ICYMI – In Case You Missed It (Caso Você Tenha Perdido):

Usada para destacar ou compartilhar informações, notícias ou atualizações que alguém pode não ter visto anteriormente. É comum em e-mails e comunicados para garantir que todos estejam informados sobre algo importante.

4. RFP – Request for Proposal (Solicitação de Proposta):

Essas palavras são usadas quando uma empresa precisa de serviços ou produtos específicos, ela envia um RFP para fornecedores. Esse documento detalha as necessidades e expectativas, permitindo que os fornecedores enviem suas propostas. Saber lidar com RFPs é essencial para quem trabalha em áreas como compras ou projetos.

5. ROI – Return on Investment (Retorno sobre Investimento):

Uma métrica financeira usada para avaliar a eficiência e a rentabilidade de um investimento. Compreender o ROI ajuda a medir o sucesso de campanhas e projetos, justificando despesas e investimentos para a empresa.

6. CRM – Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente):

Estratégia, sistema ou software utilizado para gerenciar e analisar interações e dados dos clientes. Melhorar o relacionamento e a satisfação do cliente é crucial para o sucesso contínuo de qualquer empresa.

7. VPN – Virtual Private Network (Rede Privada Virtual):

A abreviação dessas palavras se refere a tecnologia que cria uma conexão segura e criptografada sobre uma rede pública, como a internet. Ela é essencial para proteger dados e comunicações, especialmente quando se trabalha remotamente.

8. AWOL – Absent without Leave (Ausente sem Licença):

Usado informalmente para descrever alguém que está ausente de uma situação ou compromisso sem explicação ou aviso. No ambiente de trabalho, pode indicar falta de profissionalismo ou responsabilidade.

9. DM – Direct Message (Mensagem Direta):

Essa sigla serve para a ferramenta de comunicação direta e privada entre duas pessoas. Muito usada nas redes sociais e plataformas de comunicação interna, facilita conversas rápidas e privadas.

10. KPI – Key Performance Indicator (Indicador-Chave de Desempenho):

Métrica usada para avaliar o sucesso de uma organização, departamento, projeto ou indivíduo em relação aos seus objetivos estratégicos. Saber definir e analisar KPIs é crucial para medir e aprimorar o desempenho.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias em tempo real!