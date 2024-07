Após manter distância, Roberto entra de vez na pré-campanha de Eerizania

Ao lado de Vivian Naves, prefeito está participando de agendas em Anápolis com a ex-secretária

Pedro Hara - 28 de julho de 2024

Roberto Naves com Vivian Naves, Wederson Lopes e Eerizania Freitas. (Foto: Reprodução)

Roberto Naves (Republicanos) entrou de vez na pré-campanha de Eerizania Freitas à Prefeitura de Anápolis. Após afirmar que tem convicção de que ela será eleita, o prefeito começou a andar com a ex-secretária pela cidade.

Pelos stories do vereador Wederson Lopes (UB), no Instagram, foi possível ver que Roberto participou de uma agenda com a primeira-dama Vivian Naves (PP) e a pré-candidata ao Centro Administrativo.

Apesar de ser o padrinho político de Eerizania, o prefeito não queria ser associado à ex-secretária, temendo transferir a alta rejeição que possui.