Creches para pets se tornam tendência entre tutores; conheça opções em Goiânia e Anápolis

Nestes empreendimentos, hóspedes de quatro patas realizam brincadeiras e atividades durante o dia, enquanto tutores estão ocupados

Thiago Alonso - 28 de julho de 2024

Animais na creche Mes Chiens Daycare, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na correria do dia a dia, colocar os filhos em creches é uma saída que os pais encontram para conseguir conciliar as demandas pessoais e profissionais. Contudo, essa alternativa tão comum tem se tornado popular entre um público um pouco diferente: os pais de pet.

Funcionando de maneira semelhante às instituições para crianças, esses locais buscam oferecer um ambiente seguro e estimulante onde os cães podem passar o dia enquanto os donos estão ocupados.

Assim, diversas empresas têm surgido para suprir essas demandas de pessoas que não têm com quem deixar os “cãopanheiros”, proporcionando o melhor para os animaizinhos.

Em Goiânia, são vários os locais que fornecem esse tipo de serviço como, por exemplo, a “Bom pra Cachorro”, localizada no Residencial Celina Park, a “Mes Chiens Daycare”, no Setor Sul e o “Tia Sylvia”, no Jardim Mariliza.

Rafael Almeida é um dos adeptos da tendência e um cliente assíduo da Doguii Resort, que realiza hospedagem canina na região Noroeste de Goiânia.

Ao Portal 6, ele explicou que enxerga as creches para pets como um “cuidado extra”, principalmente considerando que a cachorrinha dele fica muito tempo sozinha durante o dia.

“Hoje eu vejo que a creche é um cuidado extra importante para minha pet. Ela fica muito sozinha em casa, e a creche ajuda a cuidar melhor dela”, disse.

O gerente de marketing possui uma rotina de correria, e viu na alternativa uma forma de interação para o animal.

“Hoje ela está socialmente mais apta a interagir com outros pets, hoje ela fica tranquila quando é necessário ficar sozinha em casa, fica mais calma, mais tranquila. Eu só vejo vantagens”, afirmou.

Apesar disso, ele contou que, para manter o luxo, paga valores que variam entre R$ 100, para manter o pet diariamente na creche.

Opção não é exclusiva da capital

Já em Anápolis, um dos exemplos desse tipo de negócio é a Cães S.A., que há seis anos atua no município, oferecendo serviços de banho, hotel e, claro, creche.

À reportagem, Amanda Cunha, estudante de medicina veterinária e uma das fundadoras do estabelecimento, contou que a ideia surgiu após uma demanda pessoal.

“Eu morava em apartamento e trabalhava o dia todo, então tinha essa dificuldade, essa demanda, aí fui pesquisar e vi que em outros estados estavam surgindo essas creches, onde o cão passava o dia todo enquanto o tutor trabalhava. Então conversei com minha mãe e decidimos entrar nessa juntas”, relatou.

Apesar do empenho inicial, ela explicou que antes do início, precisou buscar se aperfeiçoar, uma vez que lidar com pets nem sempre é um assunto dominado por todos.

“A gente foi buscar conhecimento, foi estudar, entender sobre a linguagem corporal dos cães, sobre o comportamento, o manejo [de cães] em grupo, aí iniciamos”, relembrou.

Para Amanda, que é apaixonada por cachorros, a experiência é bastante satisfatória e “divertida” — como a própria definiu —, visto que os animaizinhos ficam livres durante uma série de atividades.

“Os locais eu consegui encontrar aqui [em Anápolis] eram aquelas em baias, onde o animal ficava preso e saía em alguns momentos para fazer as necessidades. Nossa proposta é um conceito livre, onde eles ficam soltos e brincando”, disse.

Segundo ela, durante o dia, os monitores (como são chamados os profissionais responsáveis pelos cães) desenvolvem tarefas que vão desde brincadeiras com atividades físicas até sessões de relaxamento e alimentação. Durante esses períodos, os animais aproveitam para interagir uns com os outros.

“Doguers”, no Bairro Jundiaí, “Pousadinha da Mamis” no Bairro de Lourdes e a “Cães e Gatos”, localizada na Estância Vale das Brisas, são outros estabelecimentos em Anápolis que também oferecem este tipo serviço para os pets — este último, com o diferencial de também atender os felinos.

Para os pais de pet mais assíduos, diariamente os hóspedes passam por higienizações que incluem até mesmo escovação dos dentes.