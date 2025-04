Trend perigosa: entenda riscos de “desafio do desodorante” que tirou a vida de criança no DF

Colunista do Portal 6, Rizek Hajjar explicou tudo o que acontece fisiologicamente, recomendando o que fazer se isso ocorrer

Paulo Roberto Belém - 15 de abril de 2025

Colunista do Portal 6 explicou tudo sobre a questão, que pode ter provocado a morte de criança de Brasília (Foto: Fantástico/Reprodução)

A morte da garotinha Sarah Raissa Pereira de Castro, de 8 anos, supostamente provocada pela inalação de desodorante em um desafio da internet, em Brasília, além de causar perplexidade, chama a atenção para os perigos da aspiração do produto.

Especialmente sobre essa questão, o médico e colunista do Portal 6 em Medicina e Saúde, Rizek Hajjar explicou tudo o que acontece fisiologicamente em pessoas que se expõem a esse tipo de inalação, recomendando o que fazer se isso ocorrer.

Respiração

Primeiramente, o profissional chama a atenção para reações do sistema respiratório: “pode causar tosse, chiado no peito e falta de ar”, sintomas que podem agravar doenças crônicas existentes.

“Se a criança tem asma, pode piorar o quadro”, complementou.

Rizek também explicou outros tipos de agravamentos do sistema: “tem a pneumonia por inalação de produtos químicos, síndrome respiratória aguda grave, que podem gerar um contexto de insuficiência respiratória aguda ou até inflamação grave da parte pulmonar”.

Coração também sente

A inalação desse tipo de química também é danosa ao coração, é que o confirma o cardiologista. Ele cita as arritmias cardíacas, fibrilações ventriculares e taquicardias, que podem ser provocadas com a inalação do desodorante.

E o pior:“pode gerar morte súbita, por conta dessas arritmias graves desencadeadas com essa prática”.

Sobem para a cabeça

Um terceiro sentido, indispensável para o funcionamento do corpo humano, também pode ser atacado, de acordo com Rizek. Trata-se do neurológico, responsável por comandar o corpo.

“Em algumas situações, as pessoas podem ficar dependentes, acarretando distúrbios neurológicos”. Situação que é piorada quando o produto é inalado em grande quantidade, defende.

Outra situação desse sistema pode acontecer, mas de acordo com o especialista, de forma mais rara. Trata-se do Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Um contexto neurológico mais grave”, explicou.

Inalou, o que fazer?

O colunista é objetivo e didático numa eventualidade da inalação ocorrer de forma deliberada ou acidental. ”Se a pessoa tiver algum mal-estar, a melhor opção é procurar o pronto-socorro urgente”, recomendou.

Rizek considera o local como o melhor para avaliar o quadro clínico e a conduta adequada a ser adotada. “Seja acompanhado de alguém ou se tiver algum mal-estar súbito em casa mesmo, é ligar para os serviços de emergência, 192 ou 93, para ter um mais rápido suporte aí à vida”, finalizou.

