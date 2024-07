Mariana Perdomo atualiza estado de saúde de irmã que teve complicações após o parto

Situação veio a público no começo de sábado (27), quando parentes divulgaram pedidos de oração para Juliana Perdomo

Samuel Leão - 28 de julho de 2024

Mariana Perdomo pede orações para a irmã Juliana, à esquerda da foto. (Foto: Reprodução)

Após passar por um susto, durante o parto, Juliana Perdomo, irmã da empresária Mariana Perdomo, apresentou melhora das complicações enfrentadas, no começo deste domingo (28). Segundo as familiares, ela teria tido problemas cardíacos e pulmonares, e segue em observação em um hospital de Iporá, no interior de Goiás.

A situação veio a público no começo de sábado (27), quando parentes divulgaram pedidos de oração para ela. Posteriormente, no mesmo dia, a proprietária da confeitaria Perdomo Doces postou uma atualização do quadro de saúde.

“Obrigado, pai, por nos presentear com esse milagre. Vamos continuar orando e agradecendo a Deus pelo milagre já concedido. Deus está limpando o pulmão dela a cada segundo e renovando cada célula”, expressou a empresária.

Juliana deu à luz ao filho Zac, o qual já está “bem e cheio de saúde, esperando a mamãe dele”, segundo a família. A situação também recebe o acompanhamento de outra irmã, que publicou atualizações.

“Ju teve uma melhora linda nesta madrugada”, publicou também Tatiana Perdomo, relatando a recuperação ao longo da madrugada.

A divulgação do caso comoveu diversos internautas, que deixaram comentários em apoio à família e orações pela saúde da Juliana.

“Se já era uma mulher de fé, agora então… Juliana vai sair dessa com uma experiência sobrenatural fortíssima. Deus abençoe essa família, em breve estarão todos em casa”, expressou uma seguidora.

Por fim, relembrando carinhosamente um traço da personalidade dela, ambas as irmãs expressaram: “Vamos imaginá-la bem, curada, sorrindo e passando seu cafézinho”.