Codego vai investir mais de R$ 7 milhões em recapeamento do DAIA

Contrato também prevê serviço de drenagem superficial no distrito

Pedro Hara - 29 de julho de 2024

Entrada do DAIA, em Anápolis. (Foto: Governo de Goiás)

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) investirá R$ 7,1 milhões no recapeamento do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e da Plataforma Multimodal (DAIAPLAM).

A licitação para contratação da empresa responsável pela obra foi publicada na edição desta segunda-feira (29) do Diário Oficial de Goiás. Além do novo asfalto, a vencedora será encarregada de intervenções de drenagem superficial.

Os interessados em participar do certame devem acessar o site da Codego para ter acesso ao edital e os documentos anexos do processo.

Os envelopes com as propostas serão abertos no dia 20 de agosto, às 09h no auditório da autarquia, no Setor Marista, em Goiânia.