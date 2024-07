Novo Mundo entra com pedido de recuperação judicial: ‘alternativa para superar mais uma crise’

Comunicado diz que decisão é reflexo da pandemia de Covid-19

Pedro Hara - 29 de julho de 2024

Fachada de uma loja do Novo Mundo. (Foto: Divulgação/Novo Mundo)

Com quase 70 anos de atuação, a Novo Mundo entrou com pedido de recuperação judicial na última quinta-feira (25).

No comunicado divulgado pela empresa, a decisão é uma “alternativa para retomar o crescimento e superar mais uma crise” e foi tomada “para superar os obstáculos do atual cenário do setor varejista brasileiro, decorrentes da pandemia de Covid-19”.

Outra dificuldade citada pela Novo Mundo é a alta da inflação e das taxas de juros, além da ‘restrição de crédito para pessoas físicas e jurídicas’.

As mais de 90 lojas espalhadas por Goiás, Maranhão, Pará, Tocantins e Distrito Federal continuam funcionando normalmente.

A varejista encerra o comunicado dizendo está confiante que ‘vencerá o desafio e voltará a crescer’.

Leia o comunicado na íntegra

Nesta quinta-feira, 25 de julho, a Novo Mundo protocolou seu pedido de Recuperação Judicial para superar os obstáculos do atual cenário do setor varejista brasileiro, decorrentes da pandemia de Covid-19, somados às dificuldades como a alta da inflação e das taxas de juros, além da restrição de crédito tanto para empresas quanto para pessoas físicas. O pedido é uma alternativa para retomar o crescimento e superar mais uma crise.

Há 68 anos no mercado e resiliente a tantas crises econômicas – todas superadas com sucesso –, a varejista tem convicção que, ao optar por essa estratégia legal, superará os obstáculos para se manter competitiva, negociando suas dívidas, garantindo a continuidade de suas atividades, preservando empregos e salvaguardando os direitos de todos os envolvidos. Tudo isso com o trabalho conjunto de todos os colaboradores que vestem a camisa diariamente nas mais de 90 lojas – que continuam funcionando normalmente e com o objetivo de “Entregar experiências de compra surpreendentes, sempre!”.

É importante reforçar que a Novo Mundo sempre investiu para continuar crescendo e, nos últimos anos, fez uma grande transformação que a manteve competitiva para enfrentar mais este cenário desafiador, visando sua sustentabilidade no longo prazo.

A Novo Mundo está confiante de que este desafio será vencido e voltará a crescer, se mantendo entre os principais varejistas do Centro-Norte do país.