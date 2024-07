Colisão entre trem e caminhão na Rússia deixa ao menos 140 feridos

Dentro da locomotiva, estavam cerca de 800 passageiros. Nove vagões descarrilaram, sendo que sete deles tombaram

Folhapress - 30 de julho de 2024

Trem se chocou contra caminhão na Rússia. (Foto: Captura/ Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Pelo menos 140 pessoas ficaram feridas no sul da Rússia nesta segunda-feira (29) depois que um trem com 800 passageiros colidiu com um caminhão, fazendo com que nove vagões descarrilassem, afirmou a Russian Railways.

Segundo a companhia ferroviária, o incidente foi causado pelo motorista do caminhão, que entrou no caminho dos trilhos apesar dos alertas, em desrespeito às regras de trânsito.

O trem, que viajava na velocidade de cerca de 65 km/h, atingiu então o caminhão perto da estação de Kotelnikovo, em Volgogrado. A cidade está localizada a cerca de 960 km ao sul de Moscou.

“Cerca de 140 pessoas sofreram cortes e contusões”, disse a Russian Railways, acrescentando que 15 pessoas, incluindo três crianças, foram encaminhadas a hospitais.

O motorista do caminhão, que foi arremessado para longe em razão do impacto, estava em estado grave, disse o canal Mash Telegram, que publicou um vídeo mostrando os destroços da cabine do caminhão e um homem que seria o motorista com sangue no rosto.

O Mash havia dito anteriormente que duas pessoas morreram na colisão, mas a informação não foi confirmada por autoridades russas.

Vídeo publicado pela agência de notícias Tass mostrou vagões descarrilados, alguns deles torcidos.

O governo russo disse que bombeiros e equipes de resgate estavam tentando liberar passageiros.

“Nove vagões descarrilaram, sete deles tombaram. Segundo informações preliminares, mais de cem pessoas ficaram feridas”, disse o Ministério de Situações de Emergência no Telegram.

Mais de 300 socorristas foram enviados ao local.