Com bênção de padre e entrada com pé direito, Virginia e Zé Felipe inauguram nova mansão em Goiânia

Vídeo publicado no Instagram do casal mostra resultado final da construção, que durou três anos

Gabriella Pinheiro - 30 de julho de 2024

Virginia e Zé Felipe. (Foto: Reprodução/ Youtube)

Com direito a bênção de padre e entrada com pé direito, a influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe inauguraram a nova mansão, localizada em um condomínio fechado em Goiânia, após três anos desde o início das obras.

Ao som da música gospel “A Casa é Sua”, o casal compartilhou um vídeo na página oficial do Instagram exibindo o resultado final da propriedade e a inauguração da construção.

Na gravação, é mostrado o casal entrando com as filhas, Maria Alice e Maria Flor. Em seguida, é possível ver a fachada principal da residência, que conta diversos degraus, prevalência da cor branca e palmeiras canariensis – que custam em média R$ 2.500 por metro.

Com terreno de 07 mil metros quadrados, o vídeo ainda mostra a piscina da propriedade e, do lado, um telão – com um clipe do cantor Zé Felipe – e várias cadeiras de sol.

Além disso, o conteúdo também exibe a sala de estar, com sofás brancos, plantas e diversos outros itens, além dos quartos das filhas, área externa para shows e até heliponto.

Durante o vídeo, é possível ver o padre Marcos Rogério supostamente lendo uma passagem bíblica e batizando todos os cômodos desde a entrada da propriedade até a sala, brinquedoteca e quartos.

O ambiente também conta com sauna, lareira, academia, ofurô, salão de beleza e controle automático de funções como iluminação, controle de ar condicionado e de TV.

“Depois de 3 anos, nossa casa ficou pronta! Mais um sonho realizado e confesso que até agora a ficha não caiu! Vai ser aqui que vamos criar nossos filhos e, se Deus nos permitir, viver pro resto de nossas vidas. Aqui é nosso lar, do jeito que sempre sonhamos. Somos gratos a Deus por nos abençoar tanto, com uma casa linda, uma família linda, um trabalho que amamos, por termos saúde, enfim, são muitas bençãos e nós só temos que agradecer mesmo!”, escreveu na legenda.

Veja vídeo: