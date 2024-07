Em Anápolis, pessoas com transtornos mentais, graves ou persistentes, têm o direito de buscar tratamento em algum Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) do município, ou, ao menos, deveriam ter.

Porém, especialmente neste mês de julho, a orientação dada pelos funcionários do local aos pacientes foi bastante clara: para que procurassem um postinho de saúde.

Longe de ser um caso isolado ou uma situação atípica, esta foi a realidade enfrentada pelos pacientes que buscaram as unidades especializadas pela cidade, após o descredenciamento dos profissionais da área da saúde – o que impossibilitou os atendimentos para quem tanto necessita.

Foi este o caso, por exemplo, de Elaine Freitas, que faz acompanhamento psiquiátrico há cerca de dois anos no CAPS Vida Ativa e, durante todo o mês, não conseguiu marcar uma única consulta com o médico especialista.

“Continuei com a psicóloga porque ela é concursada, mas os que não eram, a maioria inclusive, não estão mais atendendo e nem dá para marcar consulta”, relatou, em entrevista ao Portal 6.

Tal situação é particularmente comprometedora, especialmente para pacientes com quadros mais sérios, como o denunciado por uma servidora pública – que, por essa razão, optou pelo anonimato – a qual a mãe realiza há anos o tratamento para depressão no CAPS.

“Ela tinha crises terríveis, foi o CAPS que acolheu ela, que soube escutar ela e realmente salvou minha mãe. Agora, e se ela entrar em crise de novo, o que a gente faz? Porque falam que nem sabem quando vão voltar a atender e mandam a gente procurar um postinho”, denunciou.

Ela contou ainda que, por falta de psiquiatras, nem mesmo receitas para medicamentos indispensáveis no tratamento da patologia da mãe estão sendo fornecidos.

O que diz a Semusa

Em resposta ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que os novos profissionais do CAPS já foram aprovados através de processo seletivo, tendo parte deles já iniciado os trabalhos. Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que novos profissionais para o CAPS foram aprovados em processo seletivo, já tomaram posse e parte deles já iniciou o trabalho, enquanto outros estão em fase de realização de exames admissionais e apresentação de documentação. Informa ainda que o prazo de credenciamento dos profissionais que vinham atuando venceu neste mês e uma normativa do Ministério Público de Goiás recomenda outro modelo de vinculação – que não seja o credenciamento – após o encerramento do contrato. Portanto, o Município optou pelo processo seletivo para reforçar as equipes, que estão funcionando com servidores efetivos.