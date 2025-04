Vídeo mostra gravidade da colisão em Anápolis que deixou duas mulheres em estado gravíssimo

Motocicleta atingiu carro em alta velocidade e vítimas precisaram ser encaminhadas ao Heana

Thiago Alonso - 13 de abril de 2025

Acidente deixou veículos destruídos. (Foto: Reprodução)

Duas mulheres foram encaminhadas às pressas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após sofrerem um gravíssimo acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (13), no Setor Central de Anápolis.

As vítimas estavam em alta velocidade quando, por volta das 02h, hora em que os semáforos já não funcionavam mais, apenas emitindo uma luz laranja intermitente, passaram pela Rua 14 de Julho.

Neste momento, a dupla acabou colidindo em cheio com a frente de um carro que também transitava pela via, deixando a motocicleta em que elas estavam completamente destruída e presa ao para-choque do veículo de passeio.

Diante do ocorrido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, se dirigindo ao endereço e encontrando as vítimas em gravíssimo estado, sendo necessário socorrê-las com urgência até o Heana.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente, verificando que as mulheres estavam sem documentação, sendo possível identificá-las somente ao chegar no hospital, onde elas já estavam em estado crítico.

O motorista do carro, por sua vez, foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou presença de álcool. Ele então foi liberado, juntamente com o veículo, que sofreu grandes danos.

Agora, o caso deve seguir junto à Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade à ocorrência, realizando as devidas investigações.

Assista:

ACIDENTE GRAVE 🚨 Vídeo mostra gravidade da colisão em Anápolis que deixou duas mulheres em estado gravíssimo Assista: pic.twitter.com/to3e6SmM6L — Portal 6 (@portal6noticias) April 13, 2025

