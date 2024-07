Hugo anuncia processo seletivo com quase 400 vagas em Goiânia; saiba como se candidatar

Cargos são para diversas áreas de atuação e inscrições podem ser realizadas de forma online

Isabella Valverde - 31 de julho de 2024

Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). (Foto: Lucas Almeida)

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro da Cruz (Hugo) anunciou a abertura de um novo processo seletivo para preencher 390 vagas em diversos setores. As contratações serão em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do site Carreiras Einsten. Para isso, é necessário inicialmente realizar um cadastro, preencher o formulário virtual, se candidatar e anexar todos os documentos solicitados.

As áreas de atuação disponíveis são assistencial, multiprofissional e administrativa, com cargos distribuídos em funções práticas assistenciais, transporte, qualidade, controladoria, assistência social, nutrição, jurídico, enfermagem, entre outros.

A avaliação será realizada em quatro etapas distintas, sendo elas: avaliação técnica (prova), triagem, entrevista com o RH e com o gestor da área.

As vagas disponíveis são para: Advogado (júnior), Analista de Qualidade (sênior), Aprendiz, Assistente de Atendimento, Assistente de Controle de Leitos, Assistente Social (pleno), Enfermeiro (pleno), Farmacêutico (júnior), Líder de Atendimento, Líder de Farmácia, Nutricionista (pleno) e Representante de Serviço de Atendimento I.

Além disso, também há cargos para: Técnico Administrativo, Técnico Administrativo II – RH temporário, Técnico Administrativo – Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), Técnico de Enfermagem, Técnico de Gesso, Técnico de Nutrição e Técnico de Raio-X.

As próximas etapas do processo seletivo serão divulgadas no site Carreiras Einsten.