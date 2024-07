Nove apostas de Goiás levam bolada na Mega-Sena; veja valor do prêmio

No total, foram premiados apostadores de seis municípios, nas modalidades simples e bolão

Isabella Valverde - 31 de julho de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Apesar de não terem colocado as mãos no grande prêmio da Mega-Sena, nove apostas goianas conseguiram faturar uma verdadeira bolada com a premiação secundária do concurso, realizado nesta terça-feira (30).

Somando, os sortudos conseguiram faturar ao todo R$ 245.258,58, ao “baterem na trave” e acertar cinco dezenas sorteadas.

Os registros foram feitos em Aparecida de Goiânia, Ceres, Goiânia, Jatai, Mineiros e Morrinhos. Destes, o que mais faturou foi um bolão de 17 cotas, registrado na capital, que levou R$56.598,10.

A maior premiação individual também esteve em Goiânia, que faturou R$37.732,10. A aposta foi feita na Lotérica Tamandaré, localizada no Setor Oeste.

O valor total do prêmio principal era de R$ 102.668,082,56 e as dezenas sorteadas foram: 07-13-17-33-41-58.

Conforme o resultado divulgado, moradores de Ipatinga (MG), Varginha (MG) e Indaiatuba (SP) tiraram a sorte grande e acertaram os seis números, recebendo cada um R$34.222.694,19.

Para aqueles que desejam testar a sorte, o próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (01). A premiação da próxima edição está estimada em R$ 3,5 milhões.