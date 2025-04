Dicas simples para manter as cortinas limpas sem muito esforço

É possível manter as cortinas limpas sem a necessidade de retirá-las do lugar, economizando tempo e esforço

Ruan Monyel - 21 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Vivenso Brasil)

As cortinas desempenham um papel fundamental na decoração e no conforto dos ambientes, controlando a entrada de luz e proporcionando privacidade.

No entanto, com o tempo, elas acumulam poeira, ácaros e outras impurezas que podem afetar a qualidade do ar e desencadear alergias.

A boa notícia é que é possível manter as cortinas limpas sem a necessidade de retirá-las do lugar, economizando tempo e esforço, basta usar uma técnica simples.

Uma das maneiras mais eficazes de limpar as cortinas ainda penduradas é utilizando o aspirador de pó com o bocal de escova.

Essa ferramenta permite remover a poeira superficial sem danificar o tecido, basta mantê-la esticada com uma mão enquanto se passa o aspirador com a outra.

Além do aspirador, o uso de vaporizadores também pode ser um aliado na higienização das cortinas dos mais diversos modelos.

Aplicar vapor de cima para baixo, mantendo uma distância segura do tecido, ajuda a eliminar bactérias e odores, proporcionando uma limpeza mais profunda.

Para manter as cortinas sempre limpas e prolongar sua vida útil, é importante realizar a aspiração regularmente, pelo menos uma vez por semana ou a cada quinze dias.

Essa prática simples contribui para a saúde do ambiente e reduz a necessidade de lavagens frequentes, que acabam danificando o tecido.

