Mãe gera polêmica ao revelar motivo de não aceitar brincar com os próprios filhos

Magno Oliver - 01 de agosto de 2024

Um debate intenso gerou polêmica nas redes sociais com o depoimento sobre a educação pedagógica de uma mãe a seus 3 filhos.

De acordo com informações do site Genial, Caitlin Murray polemizou ao confessar que não brinca com seus filhos e se recusa a brincar com eles.

Em sua conta no Instagram, ela afirmou que, do seu ponto de vista, isso não deveria ser uma obrigação para os pais e que pode contar nos dedos das mãos os momentos em que se deu ao trabalho de fazer a atividade.

Conforme publicação feita, ela explica que isso se refere especificamente a jogos de interpretação, aqueles que envolvem usar a imaginação para criar cenários de fantasia.

“Já são muitas as coisas que faço em função dos meus filhos (preparar refeições, limpar, lavar roupa), para adicionar ‘jogos’ a essa lista. Simplesmente, não o aproveito”, comentou.

Ela também esclareceu que tem um bom relacionamento com os filhos e que está disposta a acompanhá-los em passeios ao parque ou, na prática de esportes.

No entanto, não suporta brincadeiras de faz-de-conta. “Quando eles me pedem para brincar, digo gentilmente que não gosto desse tipo de atividade”, explicou Caitlin.

Além disso, ela incentivou outros pais a não se sentirem culpados por não quererem brincar com seus filhos ou fazer outras atividades que não apreciam.

“Muitos de nós, ao nos tornarmos pais, percebemos que algumas atividades não nos interessam tanto, e isso é normal,” concluiu.

