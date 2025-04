Onde assistir Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão neste domingo (27)

Equipes voltam a jogar pela Série A após partidas em torneios internacionais

Augusto Araújo - 25 de abril de 2025

Saiba onde assistir Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão neste domingo (27). (Foto: Reprodução/Instagram)

Saindo de momentos distintos, Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (27), em partida válida pela 6ª rodada do Brasileirão 2025.

A bola vai rolar a partir das 16h no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ). Ramon Abatti Abel (FIFA) irá comandar a equipe de arbitragem no confronto.

O Rubro-Negro vem de um resultado frustrante pela Copa Libertadores, na última terça-feira (22). Diante da LDU, no Equador, o clube carioca empatou em 0 a 0.

Com isso, o Mengão tem apenas 04 pontos em três jogos disputados, com uma vitória, um empate e uma derrota. Desempenho abaixo do esperado para a equipe, que tem um dos elencos mais fortes da América.

Assim, o Flamengo se encontra em 3º no grupo C, e pode se complicar para conseguir avançar de fase na competição internacional.

Vitória triunfal

Por outro lado, o Coringão volta ao Brasileirão após um bom resultado pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (24). Isso porque, aos 14 minutos, o zagueiro Félix Torres foi expulso e o time teve de jogar mais de 76 minutos com um a menos.

Contudo, o Timão conseguiu se adaptar à nova realidade e conseguiu o triunfo. Aos seis minutos do segundo tempo, Ángel Romero balançou as redes e fez o gol solitário da partida. Placar final, 1 a 0.

Dessa forma, o Corinthians conseguiu a primeira vitória no torneio. Contudo, assim como o Flamengo, também se encontra em 3º no grupo dele, com apenas 04 pontos conquistados.

Campanha nacional

Apesar dos desempenhos oscilantes no cenário internacional, os dois gigantes do futebol nacional se encontram bem no Brasileirão.

O Rubro-Negro atualmente é o vice-líder, com 11 pontos em cinco jogos, estando a apenas dois do Palmeiras. Vale destacar que o time não perdeu até o momento, estando com três vitórias e um empate até aqui.

Já o Coringão está em 7º lugar, com 07 pontos em sete partidas. Contudo, o clube já perdeu duas partidas, ganhou duas, e empatou outra.

Onde assistir Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão neste domingo (27)

A Rede Globo fará a transmissão da partida pela TV aberta, assim como os canais Premiere, pelo sistema de pay-per-view. Além disso, a plataforma de streaming Globoplay exibirá o jogo pelas mídias digitais.

