Prefeitura de Anápolis declara luto oficial de 3 dias pela morte do Bispo Dom Dilmo

Líder religioso tinha 52 anos e teve óbito confirmado após sofrer parada cardíaca

Pedro Hara - 01 de agosto de 2024

Centro Administrativo de Anápolis. (Foto: Arquivo)

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), divulgou – via assessoria de imprensa – uma nota de pesar pela morte do Dom Dilmo Franco de Campos, Bispo Auxiliar da Diocese de Anápolis.

No comunicado, o chefe do Executivo Municipal afirmou estar consternado com a notícia do falecimento e anunciou luto oficial de três dias no município.

“Homem temente a Deus e com grande coração, Dom Dilmo dedicou sua vida ao trabalho de evangelização. Desde 2019, auxiliava o bispo Dom João Wilk no governo pastoral da Diocese de Anápolis com cuidado e carinho ao povo da nossa cidade”, disse, na nota.

Em tempo

O líder religioso teve o óbito confirmado no final da tarde desta quinta-feira (1º), após um ataque cardíaco.

Ele tinha 52 anos e estava no cargo desde 2020, quando assumiu logo após sair do comando da Consagração Episcopal de Formosa, município no Entorno do Distrito Federal (DF).

*Colaborou Caio Henrique.