Daniel Vilela usa legado de Maguito e Mendanha para defender voto em Leandro Vilela em Aparecida

"Retrocesso", classificou o vice-governador caso Professor Alcides vença as eleições

Pedro Hara - 02 de agosto de 2024

Daniel Vilela em vídeo que está circulando entre apoiadores no WhatsApp. (Foto: Reprodução)

Em vídeo que circula entre apoiadores em grupos de WhatsApp, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) convida os aparecidenses para convenção que vai homologar a candidatura de Leandro Vilela (MDB) à Prefeitura de Aparecida.

O ato está marcado para este sábado (03), às 09h, em um espaço de festas no Parque Primavera, região Central da cidade.

No vídeo, Daniel cita que Aparecida se transformou a partir da entrada do pai, Maguito Vilela (1949 – 2021) na gestão municipal, em 2008, e passando por Gustavo Mendanha (MDB).

“Hoje esta cidade nos dá orgulho e garante qualidade de vida à população. Graças a um trabalho que começou lá atrás, com meu saudoso pai, e depois com Gustavo Mendanha. E agora, temos a necessidade de continuar este trabalho com Leandro”, diz o vice-governador.

Sucessor de Mendanha e atual prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano (UB) não é citado, pois deixou o grupo do qual fazia parte para apoiar a candidatura de Professor Alcides (PL).

Segundo o vice-governador, a vitória de Alcides representaria um “retrocesso”, pois a cidade ficaria ‘estagnada por 04 anos’.