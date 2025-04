Márcio Corrêa anuncia que Anápolis terá passagem de ônibus de graça aos finais de semana e feriados

Segundo prefeito, projeto está sendo elaborado e será enviado à Câmara Municipal nos próximos dias

Samuel Leão - 14 de abril de 2025

(Foto: Reprodução)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou que Anápolis vai aderir à gratuidade no transporte coletivo aos finais de semana e feriados.

A medida, que já está em vigor em diversas cidades do país, visa não só aliviar o bolso da população, mas também estimular a circulação de pessoas e movimentar a economia local.

O anúncio foi feito durante o evento que marcou os 100 dias de sua gestão, realizado na noite desta segunda-feira (14), no Teatro Municipal.

De acordo com Márcio, o projeto de lei com a proposta será enviado à Câmara Municipal nos próximos dias.

Ele reconheceu que a tarifa praticada em Anápolis é elevada e lembrou que o município é um dos poucos no Brasil que ainda não conta com subsídio no transporte, o que encarece o serviço para o usuário.

Além disso, afirmou que a Prefeitura está em diálogo com o Governo de Goiás para viabilizar um modelo de subsídio estadual e que já cadastrou projetos no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, para renovação da frota de ônibus.