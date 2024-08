Partida de Dom Dilmo Franco repercute entre lideranças católicas do Brasil; veja as homenagens

Última missa antes do sepultamento deve ser realizada em Formosa, município onde o bispo iniciou trajetória no catolicismo

Thiago Alonso - 02 de agosto de 2024

Velório de Dom Dilmo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Lideranças da comunidade católica de Goiás e do Brasil se uniram em solidariedade, prestando homenagens após o falecimento de Dom Dilmo Franco de Campos, Bispo Auxiliar da Diocese de Anápolis.

Diversos entes prestaram condolências pela morte, dentre eles, a própria Diocese do município, responsável pela confirmação inicial do óbito. No comunicado, a instituição declarou “profundo pesar” pela morte de Dom Dilmo, pedindo orações pela alma dele.

Via assessoria de imprensa, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), declarou estar consternado com a notícia, decretando luto de três dias na cidade.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também divulgou uma nota sobre o tema, enfatizando o tempo de contribuição do religioso junto à comunidade, cujos trabalhos pastorais se iniciaram em 1998, quando ele foi ordenado presbítero.

A mesma publicação também foi feita pela Regional Centro-Oeste da CNBB, responsável pelas igrejas em Goiás e no Distrito Federal. “Rezemos pelo descanso eterno de Dom Dilmo”, enfatizou o texto.

A Pastoral da Comunicação (Pascom) da Diocese, por sua vez, publicou um comunicado lamentando “profundamente” o falecimento.

“Durante sua trajetória, Dom Dilmo desempenhou um papel crucial na condução dos trabalhos da Igreja particular de Anápolis, destacando-se por sua dedicação e serviço à comunidade”, relembrou a organização.

Informações sobre velório

Por fim, ainda na mesma postagem, foram divulgadas informações sobre o velório e as cerimônias fúnebres, com a Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, em Anápolis, como principal local.

A primeira missa já ocorreu às 08h desta sexta-feira (02). Outras duas ocorreram às 12h e às 15h, respectivamente, reunindo inúmeros fiéis que prestaram homenagens ao líder.

A Catedral Imaculada Conceição, em Formosa, será palco da última despedida ao bispo, uma vez que foi neste município que Dom Dilmo iniciou a trajetória junto à Igreja Católica.

Já no sábado (03), a última missa será comandada por Dom Adair José Guimarães, às 16h. O sepultamento deve ocorrer logo em seguida.

Em tempo

Dom Dilmo Franco de Campos tinha 52 anos e sofreu uma parada cardíaca, ocasionando um infarto fulminante que o levou ao óbito.

Ele estava no comando da instituição católica após a internação em decorrência de uma pneumonia de Dom João Wilik, Bispo de Anápolis.

O líder foi avisado do falecimento, deixando o hospital momentaneamente para se despedir do Bispo Auxiliar.