Chinesa que foi separada da família aos 7 anos para treinar é ouro no tênis

Seu pai tinha decidido levá-la a uma província diferente de onde a família morava para que a Zheng tivesse acesso a treinadores mais qualificados

Folhapress - 03 de agosto de 2024

Chinesa foi ouro no tênis. (Foto: Reprodução/Instagram)

PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) – Menos de 24h depois de conquistar sua primeira medalha da história no tênis, a China ganhou seu primeiro ouro, com Zheng Qinwen, de apenas 21 anos, derrotando com facilidade a croata Donna Vekic por 2 sets a (6/2, 6/3).

Zheng, que é número 7 no ranking, vem em plena ascensão e chegou a sua primeira final de Grand Slam neste ano, na Austrália, sendo a primeira chinesa em 10 anos a conseguir essa façanha. Ela conta ter assistido sua ídola Li Na vencer em Melbourne em 2014 “umas 10 vezes”, quando já estava separada de sua família para se dedicar exclusivamente ao tênis.

Seu pai tinha decidido levá-la a uma província diferente de onde a família morava para que a Zheng tivesse acesso a treinadores mais qualificados, mas não contou à filha que ela ficaria longe de casa sozinha. Zheng tinha então sete anos e jogava tênis há apenas dois meses.

Ela estreou no circuito mundial em 2021, chegou no top 25 do ranking no ano seguinte e ajudou nesta semana a transformar Roland Garros lentamente em um território chinês. Afinal, um país que nunca tinha conquistado uma medalha olímpica sequer no tênis estava chegando a duas finais, nas duplas mistas e no torneio feminino de simples. Nesta sexta-feira (2), Wang Xinyu e Zhang

Zhizhen, que tinham eliminado a dupla brasileira Thiago Wild e Luisa Stefani, ficaram com a prata.

Mesmo com a presença bem maior dos chineses para a final, Zheng viu sua adversária Vekic ser mais apoiada pela torcida, que não lotou os 15 mil lugares da Philippe Chatrier, mas compareceu em bom número mesmo em uma final que não contou com favoritas.

A principal delas era Iga Swiatek, número 1 do mundo, que vinha em uma invencibilidade de 25 partidas em Roland Garros, mas acabou perdendo na semifinal justamente para a chinesa, e ficou com o bronze. Já a norte-americana Coco Gauff, número 2, caiu ainda antes, sendo batida por Vekic.

Zheng abre 3 a 0 logo de cara

Uma quebra de saque logo no segundo game foi fundamental para a tenista chinesa, que começou sacando, e logo abriu 3 a 0 no placar. Foram poucos os duelos mais longos e a jovem Zheng estava conseguindo colocar várias bolas indefensáveis, bem ao estilo sela, que usa sua estatura (1.78m) para bater bolas longas em diagonal.

A croata esboçou uma reação quando o placar indicava 4 a 2, quando chegou a ter um break point, mas Zheng controlava qualquer tentativa da adversária tomar o controle da partida.

No oitavo game, em uma disputa equilibrada, Zheng conseguiu mais uma quebra, fechando o primeiro set em 48 minutos.

Zheng tem a resposta para as tentativas de Vekic

No segundo set, Zheng começou arrasadora, confirmando seu primeiro saque com tranquilidade, sem que Vekic fizesse um ponto sequer. A situação piorou para a croata quando a chinesa quebrou seu saque no segundo game.

No início do terceiro game, as finalistas tiveram um intenso rali, que terminou com bola na rede de Zheng e ponto de Vekic. Foi o início da primeira quebra de saque sofrida pela número 7 do mundo.

A partida estava bem mais equilibrada a esta altura. Vekic fechou o sexto set e empatou o jogo em 3-3, mesmo precisando de três game points. E Zheng confirmou seu saque em um game que teve uma história parecida.

Sacando com 3-4, Vekic começou levando 0-30 e se irritou com os gritos da torcida, especialmente chinesa, que atrapalhava seus saques. A croata até conseguiu equilibrar o game, mas cometeu erros e levou mais uma quebra, o que deixou a chinesa muito perto do ouro, com 5-3 no placar e sacando no nono game.

Nesse ponto do jogo, Vekic já estava cometendo mais erros e Zheng fechou o jogo por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 e 6/3.

“Não sei por que você tem tantos torcedores”

Antes de chegar à final, Zheng ouviu de Emma Navarro que a americana não a respeitava. Isso aconteceu quando elas se cumprimentavam ao final do jogo no qual a chinesa eliminou Navarro.

“Só falei para ela que não a respeito como competidora. Acho que ela lida com as coisas de maneira muito cruel e faz com que o vestiário não tenha muita camaradagem. É difícil enfrentar uma oponente assim, a quem eu realmente não respeito. Mas, parabéns para ela, ela jogou um bom tênis. Jogou melhor do que eu”, disse Navarro.

“Ela me disse que não sabe como eu tenho tantos torcedores”, contou a agora campeã olímpica. “Parece que ela não está contente com meu comportamento com ela. Ela pode falar comigo, eu gostaria de corrigir isso e me tornar uma jogadora melhor e uma pessoa melhor. Estou contente que ela me disse isso. Não vou considerar um ataque só porque ela perdeu o jogo.”