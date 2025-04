Musk vai querer voltar para sua empresa em algum momento, diz Trump

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (31) que vai manter Elon Musk “voltaria em algum momento” para a empresa, em sugestão de que o bilionário deixaria a política ainda durante seu mandato.

“Em algum momento ele vai voltar. Eu vou manter ele pelo tempo que conseguir, ele é um cara muito talentoso. Eu amo pessoas muito inteligentes e ele é muito inteligente e tem feito um bom trabalho. Eu gosto de pessoas com alto QI. Em algum momento o Elon vai querer voltar para sua empresa”, disse o presidente americano, durante uma cerimônia de assinatura de decretos na Casa Branca.

Sua declaração é feita em meio à crescente preocupação pública sobre a turbulência causada pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), órgão informalmente liderado por Musk, e também enquanto a Tesla, empresa de veículos elétricos do bilionário, viu suas ações caírem pela metade nos últimos meses.

Musk tem sido alvo preferencial de críticas nos primeiros meses do mandato do republicano. É comum que manifestações contra os cortes de agências federais e demissões de servidores contenham faixas contra o bilionário e classificando-o como o verdadeiro presidente, em detrimento de Trump.

O republicano já abordou o tema mesmo antes de tomar posse. Em dezembro, já eleito, Trump disse podia garantir que Musk não seria presidente. “Estou seguro disso. Sabe por que ele não pode ser [presidente]? Ele não nasceu neste país”, afirmou o republicano durante evento no estado de Arizona, na ocasião.

Elon Musk foi um dos financiadores da campanha de Donald Trump à Casa Branca e fez dezenas de publicações no X em apoio ao republicano. Registros eleitorais indicam que as doações do empresário superaram US$ 250 milhões.