Evento gratuito em Goiânia traz experiência única para fãs de jogos de tabuleiro e fantasia

Espaço será aberto ao público e promete reunir jogadores de diferentes modalidades

Gabriella Pinheiro - 03 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação)

Goiânia receberá no próximo sábado (03) um evento aberto ao público e com entrada gratuita voltado para jogos de mesa de fantasia e imaginação.

O encontro acontecerá no primeiro piso do Shopping República, que fica na Avenida República do Líbano, no Setor Oeste. O horário será das 09h até às 22h.

Intitulado “Quero Jogar RPG” (QJRPG), o evento reunirá jogadores de Roleplaying Games (RPG), jogos de tabuleiro (boardgames), jogos de cartas (cardgames) e jogos de estratégia (wargames).

Os interessados podem realizar as inscrições até a próxima sexta-feira (02) por meio do canal do evento no Telegram disponível no link: https://t.me/qjrpg.

A iniciativa tem como objetivo promover a sociliazação presencial e fortalecer a comunidade de jogadores em Goiás, além de proporcionar entretenimento coletivo. A competição também será aberta aos espectadores, que podem assistir às partidas gratuitamente.

Todas as informações necessárias tanto para os jogadores, quanto para os voluntários, mestre, guiando as histórias dos games serão disponibilizadas no canal do Telegram.