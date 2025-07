Lugares em Goiás para viajar em família durante o ano todo

Estado está repleto de opções para aproveitar o tempo de férias, sem precisar ir para longe

Thiago Alonso - 01 de julho de 2025

Tauá Rosort, em Alexânia é uma ótima opção para viajar. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com as férias escolares chegando, muitas famílias se preparam para viajar e aproveitar os mais variados destinos. No entanto, nem só de períodos de temporada se faz uma viagem, uma vez que Goiás está repleto de lugares para curtir durante todo o ano.

Fora do alto fluxo de turistas, estas localidades podem se tornar ainda mais atrativas, uma vez que os espaços seguem mais vazios, com menos filas, menos trânsito e menos barulho, além de, claro, menores preços.

Water Park, em Caldas Novas

Um destes exemplos é o Water Park (@wamparks), em Caldas Novas, que pode apresentar variações de até metade do preço quando comprado fora de datas comemorativas como o Ano Novo, por exemplo.

O Parque Aquático tem tudo que a ‘Cidade das Águas Quentes’ pode oferecer, com tobogãs, piscinas aquecidas, ondas artificiais e até hotéis que podem acomodar a família durante o ano.

Hotel Fazenda Point da Pesca, em Santo Antônio do Descoberto

Em Santo Antônio do Descoberto, município a 164 km de Goiânia, uma estadia no Hotel Fazenda Point da Pesca (@pointdapescahotelfazenda) pode ser uma ótima opção para aproveitar uma viagem em família.

O complexo, como o próprio nome já diz, é um hotel, uma fazenda, e ainda um point para pescarias, oferecendo tanques de pescaria esportiva, 4 piscinas, sendo duas com aquecimento solar, salão de jogos, restaurante, tirolesa, arvorismo, passeio a cavalo, pedalinho e até caiaque.

Camping Kalabura, Alto Paraíso de Goiás

No coração da Chapada dos Veadeiros, o Camping Kalabura (@camping_kalabura) é uma opção para quem procura ficar ainda mais conectado à natureza, com um dos cenários mais belos, onde é possível ver o pôr do sol da Vila São Jorge.

O local ainda conta com espaços próprios para instalação de barracas e redes, onde os hóspedes podem se entregar a uma experiência completa de camping em uma das localidades mais bonitas do Brasil.

Tauá Resort, Alexânia

O complexo Tauá Rosort (@tauaresorts) é um dos queridos dos goianos. Principalmente a unidade de Alexânia, que está localizada a apenas 118 km de Goiânia e oferece uma imersão completa no meio do Cerrado.

Os hotéis contam com quartos muito bem equipados, desde os mais simples até os mais luxuosos, com espaços para casais e famílias completas. Além de claro, piscinas aquecidas, jacuzzis e o melhor: sistema all-inclusive, com direito a alimentação inclusa.

Pousada Caminho de Cora, Itaberaí

Localizado em uma das regiões mais famosas de Goiás, a Pousada Caminho de Cora (@pousadacaminhodecora) é um destino que toda família precisa conhecer. Afinal, é uma opção e tanto para se aproveitar os dias livres.

Não o bastante, o estabelecimento conta com estrutura de hospedagem, café da manhã, refeições, piscina, banho de rio e trilhas. Além disso, está a apenas 02h de distância de Goiânia.

