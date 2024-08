Após ameaçar e agredir ex-namorada, homem é atropelado por atual em Aparecida de Goiânia

Ele teve ferimentos graves e foi levado por uma equipe do SAMU até HUGO

Gabriella Pinheiro - 04 de agosto de 2024

Jovem atropela homem com carro, após ameaças. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, foi atropelado por um jovem, de 26, após ameaçar e até agredir a namorada do suposto autor. O caso aconteceu na manhã deste domingo (04), em Aparecida de Goiânia.

Por volta das 09h, a Polícia Militar (PM) foi chamada para averiguar a situação, que se desenrolou na Rua Patos de Minas, no setor Belo Horizonte, e encontraram o indivíduo caído ao chão e ferido.

Em conversa com os militares, o condutor afirmou que o homem é ex-namorado de sua atual companheira e que o mesmo estava ameaçando a mulher, de 29 anos, há alguns dias.

Na ocasião, o homem teria invadido a casa dela, a ameaçado e proferido xingamentos como “vagabunda”, “piranha”, a agredido fisicamente com empurrões e quebrado o vidro traseiro do automóvel do jovem.

Ao ver a cena e aproveitando o momento em que o suspeito deixava a residência, o atual da mulher entrou no carro e jogou o veículo contra o ex dela, acertando ele e um poste.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada e conduziu o rapaz atropelado até o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr.Valdemiro Cruz (HUGO). Tanto o motorista quanto a namorada foram conduzidos até a delegacia para as medidas cabíveis.