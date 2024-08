Motorista morre carbonizado após acidente em rodovia goiana

Dois ocupantes do outro veículo foram socorridos e encaminhados até unidade de saúde

Maria Luiza Valeriano - 04 de agosto de 2024

Acidente ocorreu na zona rural de Aruanã (Foto: Reprodução)

Um acidente na rodovia GO-530 deixou dois feridos e uma vítima fatal na manhã deste domingo (03). Em imagens da colisão, é possível ver que um dos carros foi incendiado, com o motorista ainda no interior do automóvel.

O caso ocorreu por volta das 09h30, no km 34, na zona rural de Aruanã, quando dois carros de passeio colidiram frontalmente enquanto trafegavam em alta velocidade.

Com isso, iniciou-se um incêndio em um dos veículos. A vítima fatal, encontrada carbonizada, não foi identificada. A Polícia Técnico-Científica esteve presente para fazer a remoção do cadáver.

Os feridos, que ocupavam outro automóvel, eram um idoso de 79 anos e uma mulher de 51 anos. Ambos foram socorridos por testemunhas enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros.

Posteriormente, eles foram encaminhados ao Hospital Municipal de Aruanã para atendimento médico.